UEFA Avrupa Konferans Ligi: Ludogorets: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Bulgaristan'ın Ludogorets takımı ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Ludogorets: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Bulgaristan’ın Ludogorets takımı ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

47. dakikada hızla topu rakip sahaya taşıyan Ferdi, ceza sahası içindeki Batshuayi’ye pasını aktardı. Sol çaprazda topla buluşan Batshuayi’nin meşin yuvarlağı düzelterek yaptığı vuruşta kaleci Sluga topu oyun alanına çeldi.

56. dakikada Ferdi’nin uzun pasıyla topla buluşan Batshuayi, ceza sahası içi sol çaprazda rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

61. dakikada Batshuayi’nin ceza yayı sağından yerden vuruşunda savunmaya da çarpan top direk dibinden dışarı gitti.

90+2. dakikada hızlı gelişen Ludogorets atağında sol kanattan Nedyalkov’un pasında Witry ceza sahası içinde dengesini kaybederken, topu önünde bulan Rwan topu ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Ludogorets

Hakemler: Ondrej Berka, Ivo Nadvornik, Matej Vlcek

Ludogorets: Sluga, Witry, Verdon, Russo, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Caio Vidal (Mounir Chouiar dk. 79), Tekpetey (Delev dk. 71), Duah (Rwan dk. 72)

Yedekler: Sergio Padt, Hristov, Georgi Terziev, Son, Sundberg, Heister, Yankov, Nedelev, Tissera

Teknik Direktör: Georgi Dermendzhiev

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Crespo (Umut Nayir dk. 76), Miha Zajc (Szymanski dk. 63), Ryan Kent (İrfan Can Kahveci dk. 63), Tadic (Cengiz Ünder dk. 76), Batshuayi

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Ahmet Necat Aydın, Muhammet İmre, Efekan Karayazı, Dzeko, Kaan Akyazı

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Goller: Piotrowski (dk. 18), Rwan (dk. 90+2) (Ludogorets)

Sarı kartlar: Nedyalkov, Gonçalves, Caio Vidal, Russo (Ludogorets), Crespo, Zajc, Oosterwolde, İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)