UEFA Avrupa Konferans Ligi: Lugano: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi: Lugano: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nun son maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

12. dakikada ceza yayının gerisinden Sabbatini’nin şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.

21. dakikada Onur’un sağ kanattan ortasında topla buluşan Tayfur’un şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

22. dakikada ceza yayının gerisinden Salih’in şutunda kaleci topu güçlükle çeldi.

36. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cenk’in şutunda savunmaya çarpan top yeniden Cenk’in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti. 0-1

Hakemler: Pawel Raczkowski, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka

Lugano: Saipi, Arigoni, Mai, Hajrizi, Hajdari, Mahmoud, Sabbatini, Bislimi, Steffen, Cimignani, Celar

Yedekler: Deana, Wafi, Pacheco, Espinoza, Macek, Babic, Vladi, J. Angstmann, Mina

Teknik Direktör: Mattia Croci-Torti

Beşiktaş: Ersin, Onur, Amartey, Bakhtiyor, Emrecan, Amir, Salih, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Tayfur, Cenk

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Utku Yuvakuran, Aytuğ Kömeç, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gol: Cenk Tosun (dk. 36) (Beşiktaş)

Sarı kart: Muleka (Beşiktaş)