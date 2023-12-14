UEFA Avrupa Konferans Ligi: Lugano: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun son maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu’nun son maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
12. dakikada ceza yayının gerisinden Sabbatini’nin şutunda kaleci Ersin topu kornere çeldi.
21. dakikada Onur’un sağ kanattan ortasında topla buluşan Tayfur’un şutunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
22. dakikada ceza yayının gerisinden Salih’in şutunda kaleci topu güçlükle çeldi.
36. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Cenk’in şutunda savunmaya çarpan top yeniden Cenk’in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top ağlara gitti. 0-1
Hakemler: Pawel Raczkowski, Pawel Sokolnicki, Radoslaw Siejka
Lugano: Saipi, Arigoni, Mai, Hajrizi, Hajdari, Mahmoud, Sabbatini, Bislimi, Steffen, Cimignani, Celar
Yedekler: Deana, Wafi, Pacheco, Espinoza, Macek, Babic, Vladi, J. Angstmann, Mina
Teknik Direktör: Mattia Croci-Torti
Beşiktaş: Ersin, Onur, Amartey, Bakhtiyor, Emrecan, Amir, Salih, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Tayfur, Cenk
Yedekler: Göktuğ Baytekin, Utku Yuvakuran, Aytuğ Kömeç, Demir Ege Tıknaz, Emirhan Delibaş, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Cenk Tosun (dk. 36) (Beşiktaş)
Sarı kart: Muleka (Beşiktaş)