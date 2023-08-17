UEFA Avrupa Konferans Ligi: Maribor: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya ekibi Maribor'u 3-0 yenerek play-off'a adını yazdırdı. Sarı-lacivertliler bu turda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovenya ekibi Maribor’u 3-0 yenerek play-off’a adını yazdırdı. Sarı-lacivertliler bu turda Hollanda ekibi Twente ile karşılaşacak.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Ferdi’nin pasında topla buluşan Miha Zajc’ın ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
55. dakikada Dusan Tadic’in arka direğe ortasında Batshuayi’nin indirdiği topa bomboş durumda Zajc’ın vuruşunda top direğe çarparak dışarı çıktı.
60. dakikada Milec’in sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta İrfan köşeye giden topu kornere çeldi.
66. dakikada tribünde çıkan olaylardan dolayı karşılaşma 32 dakika durdu.
69. dakikada Brnic’in ceza sahasına ortasında Marko Bozic’in şutunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi.
70. dakikada Jayden Oosterwolde’nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Umut Nayir’in şutu dışarı çıktı.
78. dakikada İrfan Can’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Szymanski’nin gelişine sert vuruşunda top ağlara gitti. 0-2
80. dakikada sol kanattan son çizgiye inen King’in yerden ceza sahasına pasında Tadic, topu filelere yolladı. 0-3
Stat: Ljudski Vrt
Hakemler: Fabio Verissimo, Pedro Martins, Pedro Almeida
Maribor: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata (Strajnar dk. 68), Pihler (Lausic dk. 46), Lorber (Bozic dk. 68), Repas (Antolin dk. 83), Skuka (Ilicic dk. 58), Brnic, Jakupovic
Yedekler: Zalokar, Bergsen, Karic, Mitrovic, Zinic, Rafiu, Tine Cuk,
Teknik Direktör: Damir Krznar
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi (Mert Müldür dk. 68), Samet (Djiku dk. 46), Luan Peres, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Zajc (Bartuğ Elmaz dk. 86), Szymanski, İrfan Can Kahveci (King dk. 79), Tadic, Batshuayi (Umut Nayir dk. 68)
Yedekler: Altay, Furkan Onur Akyüz, Kent, Bartuğ Elmaz, Yusuf Kocatürk, Efekan Karayazı, Dzeko
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: İrfan Can (dk. 17), Szymanski (dk. 78), Tadic (dk. 80) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Skuka, Milec, Uskokovic (Maribor)