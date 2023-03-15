UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 0 - Gent: 4 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında Medipol Başakşehir evinde Belçika ekibi Gent ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Gent'in 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında Medipol Başakşehir evinde Belçika ekibi Gent ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Gent’in 4-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
31. dakikada sağ kanattan Castro-Montes’un ortasında ceza sahası içinde topu alan Hong bekletmeden pasını Orban’a aktardı. Orban’ın kale önünden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
32. dakikada Hong’un pasında Başakşehirli futbolculardan seken topu alan Orban’ın ceza yayının solundan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2
34. dakikada sağ taraftan defansın arkasına sarkan Cuypers’ın içeriye çevirdiği topu alan Orban’ın penaltı noktasından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan’dan döndü. Pozisyon devamında topu önünde bulan Orban meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-3
37. dakikada Kums’un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Cuypers kafaya topu filelere yolladı. 0-4
45+1. dakikada Deniz Türüç’ün ceza sahası dışı sağından kullandığı serbest vuruşta kaleci Davy Roef meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Benoit Bastien xx, Hicham Zakrani xx, Aurelien Berthomieu xx
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan x, Ömer Ali Şahiner x, Leo Duarte x, Ahmed Touba x, Lucas Lima x, Lucas Biglia x, Mahmut Tekdemir x, Berkay Özcan x, Deniz Türüç x, Serdar Gürler x, Stefano Okaka x
Yedekler: Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Şener Özbayraklı, Danijel Aleksic, Adnan Januzaj, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Muhammet Arslantaş, Efe Koyuncu
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Gent: Davy Roef xxx, Kamil Piatkowski xxx, Ngadeu-Ngadjui xxx, Torunarigha xxx, Castro-Montes xxx, Sven Kums xxx, Julien de Sart xxx, Fofana xxx, Hong xxx, Hugo Cuypers xxx, Orban xxx
Yedekler: Paul Nardi, Joseph Okumu, Odjidja-Ofoe, Jens Hauge, Noah de Ridder, Bram Lagae, Matisse Samoise, Rune Van Den Bergh, Robbie Van Hauter, Laurent Depoitre, Cederick Van Daele, Fernandez-Pardo
Teknik Direktör: Hein Vanhaezebrouck
Goller: Orban (dk. 31, 32 ve 34), Cuypers (dk. 37) (Gent)
Sarı kartlar: Serdar Gürler, Lucas Biglia (Medipol Başakşehir)