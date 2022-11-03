UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 3 - Hearts: 1 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı İskoç temsilcisi Hearts'ı 3-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla turuncu-lacivertliler son 16 turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu son haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı İskoç temsilcisi Hearts’ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla turuncu-lacivertliler son 16 turuna yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada sağ taraftan Serdar, kullandığı köşe vuruşunda ortasını kale önüne yaptı. Ndayishimiye’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
64. dakikada sağ taraftan Ömer Ali Şahiner’in pasında kale önünde topla buluşan Berkay Özcan meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0
90. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren McKay’in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Shankland’in vuruşunda kaleci Muhammed topu oyun alanına çeldi. Arka direkte kaleciden dönen topu takip eden Atkinson’un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Goga Kikacheisvili xx, Davit Gabisonia xx, Davit Chigogidze xx
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Caiçara xx (Ömer Ali Şahiner dk. 63 x), Duarte xx, Touba xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Deniz Türüç xx, Ndayishimiye xx (Şener Özbayraklı dk. 86 ?), Aleksic xx, Traore xx (Berkay Özcan dk. 63 xxx), Serdar Gürler xx (Mounir dk. 72 x), Okaka xx (Szysz dk. 72 x)
Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş, Lima, Yasin Yağız Dilek
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Hearts: Gordon xx, Atkinson xx, Michael Smith xx (Halliday dk. 46 x), Sibbick xx, Cochrane xx, Forrest xx (Ginnley dk. 64 x), Connor Smith xx (McKay dk. 64 x), Devlin xx, Grant xx (Pollock dk. 82 ?), Henderson xx (Shankland dk. 64 x)
Yedekler: Stewart, Clark, Kiomourtzoglou
Teknik Direktör: Robbie Neilson
Goller: Ndayishimiye (dk. 4), Serdar Gürler (dk. 33), Berkay Özcan (dk. 64) (Medipol Başakşehir), Atkinson (dk. 90) (Hearts)
Sarı kartlar: Sibbick, Connor Smith, Atkinson, Cochrane, Halliday (Hearts), Ndayishimiye, Aleksic (Medipol Başakşehir)