UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı, yarın gruplarda oynanacak maçlarla yaşanacak. Fenerbahçe, TSİ 23.00'de deplasmanda Nordsjaelland ile karşı karşıya gelirken, Beşiktaş 20.45'te Club Brugge'ü konuk edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5. hafta heyecanı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 5. hafta heyecanı, yarın gruplarda oynanacak maçlarla yaşanacak. Fenerbahçe, TSİ 23.00’de deplasmanda Nordsjaelland ile karşı karşıya gelirken, Beşiktaş 20.45’te Club Brugge’ü konuk edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 5. haftası yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak. H Grubu’nda yer alan Fenerbahçe, TSİ 23.00’te Danimarka temsilcisi Nordsjaelland’a konuk olacakken, D Grubu’nda bulunan Beşiktaş ise saat 20.45’te Belçika ekibi Club Brugge’ü ağırlayacak.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 5. haftanın (TSİ) programı şu şekilde:

16.00 Breidablik - Maccabi Tel Aviv

18.30 Astana - Dinamo Zagreb

20.45 Beşiktaş - Club Brugge

20.45 Bodo/Glimt - Lugano

20.45 Klaksvik - Bratislava

20.45 Ljubljana - Lille

20.45 Gent - Zorya Luhansk

20.45 Balkani - Viktoria Plzen

20.45 AZ Alkmaar - Zrinjski

20.45 Helsinki - Aberdeen

23.00 Nordsjaelland - Fenerbahçe

23.00 Spartak Trnava - Ludogorets

23.00 Aston Villa - Legia Varşova

23.00 Fiorentina - Genk

23.00 Cukaricki - Ferencvaros

23.00 Eintracht Frankfurt - PAOK