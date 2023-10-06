UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü Aboubakar'dan

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano ile oynadığı maçta Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar'ın siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren golü, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü seçildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü Aboubakar'dan
Editör
EditörEditör
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Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Lugano ile oynadığı maçta Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar’ın siyah-beyazlıları 1-0 öne geçiren golü, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde haftanın golü seçildi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında Beşiktaş sahasında karşılaştığı İsviçre ekibi Lugano’ya 3-2’lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlıların golleri, 38 ve 52. dakikalarda Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar’dan geldi.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Ghezzal’ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktasından Aboubakar’ın kafa vuruşuyla Beşiktaş’ı 1-0 öne geçiren golü, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde haftanın golü seçildi.