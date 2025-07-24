UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 1 - Shakhtar Donetsk: 2 (İlk yarı)
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Eguinaldo’nun pasında sağ tarafta topla buluşan Santana’nın ceza yayı içerisinden yaptığı vuruşta Uduokhai’ye de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
21. dakikada Eguinaldo’nun ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
28. dakikada Santana’nın sağ taraftan ortasında kale alanında Eguinaldo kafayla topu filelere gönderdi. 0-2
38. dakikada Orkun’un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşu sonrası meşin yuvarlak, ceza sahası içinde Konoplia’nın eline çarptı. Bulgar hakem Georgi Kabakov, penaltı noktasını gösterdi.
40. dakikada penaltı atışını kullanan Abraham topu ağlara yolladı. 1-2
43. dakikada Gedson’un topla beraber ilerleyip ceza sahasına girdikten sonra sağ çaprazdan sert vuruşunda kaleci Riznyk gole izin vermedi.
Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Martin Venev
Beşiktaş: Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Rafa Silva, Gedson Fernandes, Tammy Abraham
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Keny Arroyo, Kartal Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer
Shakhtar Donetsk: Dmytro Riznyk, Yukhym Konoplia, Valerii Bondar, Mykola Matviyenko, Pedrinho, Marlon Gomes, Alisson Santana, Oleh Ocheretko, Georgiy Sudakov, Kevin Macedo, Eguinaldo de Sousa
Yedekler: Kiril Fesiun, Lassina Traore, Marian Shved, Giorgi Gocholeishvili, Irakli Azarovi, Vinicius Tobias, Alaa Ghram, Kaua Elias, Artem Bondarenko, Egor Nazaryna, Pedro Silva, Newerton
Teknik Direktör: Arda Turan
Goller: Tammy Abraham (dk. 40 pen.) (Beşiktaş), Alisson Santana (dk. 7), Eguinaldo (dk. 28) (Shakhtar Donetsk)