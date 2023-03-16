UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Sevilla: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Fenerbahçe evinde İspanyol ekibi Sevilla ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Fenerbahçe evinde İspanyol ekibi Sevilla ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Miha Zajc’ın pasında defansın arkasına sarkan Michy Batshuayi’nin ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
13. dakikada Ivan Rakitic’in ceza yayı sol tarafından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır’da kaldı.
32. dakikada ceza yayı sağından İsmail Yüksek’in uzak köşeye aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marko Dmitrovic’te kaldı.
38. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Ferdi Kadıoğlu’nun ortasında meşin yuvarlak ceza sahası içinde bulunan Alex Telles’in eline çarptı. Hakem Michael Oliver ilk olarak pozisyonu devam ettirdi. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi.
41. dakikada penaltıda topun başına geçen Enner Valencia meşin yuvarlağı kaleci Marko Dmitrovic’in sağından ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Ülker
Hakemler: Michael Oliver xx, Stuart Burt xx, Simon Bennett xx
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Serdar Aziz xx, Samet Akaydin xx, Attila Szalai xx, Ferdi Kadıoğlu xxx, İsmail Yüksek xx, Miha Zajc xx, Jayden Oosterwolde xx, Arda Güler xx, Michy Batshuayi x (Joshua King dk. 19 x), Enner Valencia xxx
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, Miguel Crespo, Mert Hakan Yandaş, Emre Mor, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Sevilla: Marko Dmitrovic x, Nemanja Gudelj xx, Loic Bade xx, Alex Telles x, Gonzalo Montiel xx, Fernando xx, Ivan Rakitic xx, Marcos Acuna xx, Oliver Torres xx, Rafa Mir xx, Youssef En-Nesyri xx
Yedekler: Bono, Suso, Joan Jordan, Jesus Navas, Erik Lamela, Bryan Gil, Alberto, Manuel Bueno, Lucas Ocampos
Teknik Direktör: Jorge Sampaoli
Gol: Enner Valencia (dk. 41 pen.) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Serdar Aziz (Fenerbahçe), Loic Bade (Sevilla)