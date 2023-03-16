UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Sevilla: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Fenerbahçe evinde karşılaştığı İspanyol ekibi Sevilla'yı 1-0 mağlup etti. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarına veda etti.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Fenerbahçe evinde karşılaştığı İspanyol ekibi Sevilla’yı 1-0 mağlup etti. İlk maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarına veda etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Marko Dmitrovic’in önde olduğunu gören Arda Güler’in ceza sahası dışından vuruşundan meşin yuvarlak direğin yanından gitti.
50. dakikada sağ kanattan Arda Güler’in ortasında ceza sahası içinde topu alan Joshua King’in vole vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
54. dakikada Enner Valencia’nın ceza yayı üzerinden yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla dışarıya gitti.
61. dakikada Marcos Acuna’nın ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
69. dakikada sol kanattan hızla ilerleyen Enner Valecia’nın ceza sahası içine girip, rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta kaleci Marko Dmitrovic meşin yuvarlağı çeldi.
70. dakikada Jayden Oosterwolde’nin sol kanattan ortasında ceza içinde müsait pozisyondaki Miha Zajc’ın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
90+1. dakikada Jayden Oosterwolde’nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Samet Akaydin’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.
Stat: Ülker
Hakemler: Michael Oliver xx, Stuart Burt xx, Simon Bennett xx
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Serdar Aziz xx (Diego Rossi dk. 84 ?), Samet Akaydin xx, Attila Szalai xx, Ferdi Kadıoğlu xxx, İsmail Yüksek xx, Miha Zajc xx (Mert Hakan Yandaş dk. 75 x), Jayden Oosterwolde xx, Arda Güler xx (Emre Mor dk. 84 ?), Michy Batshuayi x (Joshua King dk. 19 x), Enner Valencia xxx (Joao Pedro dk. 84 ?)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Sevilla: Marko Dmitrovic x, Nemanja Gudelj xx, Loic Bade xx, Alex Telles xx, Gonzalo Montiel x (Jesus Navas dk. 83 ?), Fernando xx, Ivan Rakitic xx (Joan Jordan dk. 83 ?), Marcos Acuna xx, Oliver Torres xx (Suso dk. 74 x), Rafa Mir x (Lucas Ocampos dk. 74 x), Youssef En-Nesyri x (Erik Lamela dk. 59 x)
Yedekler: Bono, Bryan Gil, Alberto, Manuel Bueno
Teknik Direktör: Jorge Sampaoli
Gol: Enner Valencia (dk. 41 pen.) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Serdar Aziz, İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Loic Bade, Joan Jordan, Jorge Sampaoli (Teknik direktör) (Sevilla)