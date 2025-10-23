UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 1 - Stuttgart: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe evinde Alman ekibi Stuttgart ile mücadele ediyor. Müsabakanın ilk yarısını sarı-lacivertliler 1-0'lık skorla önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Nene’nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Kerem Aktürkoğlu’nun kafa vuruşunda kaleci Alexander Nübel, meşin yuvarlağı kontrol etti.
14. dakikada kendi yarı sahasından hızlı ilerleyen Nene’nin ceza sahası içine sol taraftan girip uzak direğe vuruşunda kaleci Alexander Nübel, meşin yuvarlağı kurtardı.
20. dakikada Archie Brown’un sol kanattan ortasında ceza sahası içinde İsmail Yüksek’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, Alexander Nübel’de kaldı.
21. dakikada İsmail Yüksek’in ara pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Youssef En-Nesyri’nin çaprazdan vuruşunda kaleci Alexander Nübel meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında seken topu alan Kerem Aktürkoğlu’nun pasında topu alan Nelson Semedo’nun ceza yayının yanından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Nübel’de kaldı.
26. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde yükselen Luca Jaquez’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.
31. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Angelo Stiller’in, Milan Skriniar’a yaptığı hareket sonrasında hakem Jakob Kehlet penaltı noktasını gösterdi.
34. dakikada penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu’nun vuruşunda meşin yuvarlak sağ taraftan ağlara gitti. 1-0
Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Dennis Wollenberg Rasmussen
Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Edson Alverez, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Fred, Jhon Duran, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Stuttgart: Alexander Nübel, Lorenz Assignon, Luca Jaquez, Julian Chabot, Ramon Hendriks, Atakan Karazor, Angelo Stiller, Badredine Bouanani, Bilal El Khannous, Maximilian Mittelstadt, Tiago Tomas
Yedekler: Fabian Bredlow, Florian Hellstern, Josha Vagnoman, Dan-Axel Zagadou, Chris Führich, Jamie Leweling, Nikolas Nartey, Chema Andres, Deniz Undav, Finn Jeltsch, Lazar Jovanovic
Teknik Direktör: Sebastian Hoeness
Gol: Kerem Aktürkoğlu (dk. 34 pen.) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Edson Alverez, Nelson Semedo, Domenico Tedesco (Fenerbahçe), Bilal El Khannous, Angelo Stiller (Stuttgart)