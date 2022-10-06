UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe: 2 - AEK Larnaca: 0 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca’yı 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
50. dakikada Miguel Crespo’nun ceza yayı solundan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
52. dakikada Diego Rossi’nin pasında ceza sahası içi sağında topu alan Bright Osayi-Samuel’in uzak köşe vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.
55. dakikada defansın arkasına sarkan Emre Mor’un ceza sahası içi sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
65. dakikada Ezgjan Alioski’nin geri pasında araya giren Faraj’ın ceza yayında kaleci Altay Bayındır’ın üzerinden yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.
79. dakikada Diego Rossi’nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Mamas’ın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Ülker
Hakemler: Chris Kavanagh xx, Daniel Cook xx, Harry Lennard xx
Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Bright Osayi-Samuel xx (Ferdi Kadıoğlu dk. 72 x), Gustavo Henrique xx, Attila Szalai xx, Ezgjan Alioski xx, İsmail Yüksel xxx, Miguel Crespo xx, Emre Mor xx (İrfan Can Kahveci dk. 72 x), Lincoln xx (Enner Valencia dk. 72 x), Diego Rossi xx (Serdar Aziz dk. 87 ?), Michy Batshuayi xxx (Arda Güler dk. 88 ?)
Yedekler: Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Joao Pedro, Miha Zajc
Teknik Direktör: Jorge Jesus
AEK Larnaca: Piric x, Rosales x, Milicevic x, Tomovic x, Garcia x, Mamas x, Oier Sanjurjo x (Naoum dk. 69 x), Luis Gustavo x (Pons dk. 80 ?), Faraj x, Altman x (Olatunji dk. 69 x), Lopes x (Trickovski dk. 80 ?)
Yedekler: Gordic, Toumpas, Gonzalez, Englezou, Kypros, Andreou
Teknik Direktör: Jose Luis Oltra
Goller: Michy Batshuayi (dk. 26), Mamas (dk. 79 k.k.) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Bright Osayi-Samuel, Lincoln (Fenerbahçe), Oier Sanjurjo, Faraj, Altman (AEK Larnaca)