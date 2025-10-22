UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta heyecanı yarın oynanacak 18 maçla yaşanacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta heyecanı yarın 18 maçla başlayacak. Bu hafta Fenerbahçe, yarın saat 19.45’de sahasında Alman ekibi Stuttgart ile karşılaşacak.

Milli kaleci Berke Özer’in forma giydiği Fransız ekibi Lille, Yunanistan temsilcisi PAOK’u ağırlayacak. Milli futbolcu Zeki Çelik’in mücadele ettiği İtalyan takımı Roma da evinde Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Bir diğer milli futbolcu Deniz Gül’ün formasını giydiği Portekiz ekibi Porto da İngiliz temsilcisi Nottingham Forest ile sahasında oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi’nde 3. haftanın programı şöyle:

Yarın

19.45 Fenerbahçe - Stuttgart

19.45 Brann - Rangers

19.45 FCSB - Bologna

19.45 Feyenoord - Panathinaikos

19.45 Genk - Real Betis

19.45 Go Ahead Eagles - Aston Villa

19.45 Lyon - Basel

19.45 Salzburg - Ferencvaros

19.45 Sporting Braga - Kızılyıldız

22.00 Celta Vigo - Nice

22.00 Freiburg - Utrecht

22.00 Lille - PAOK

22.00 Maccabi Tel Aviv - Midtjylland

22.00 Malmö - Dinamo Zagreb

22.00 Nottingham Forest - Porto

22.00 Roma - Viktoria Plzen

22.00 Young Boys - Ludogorets