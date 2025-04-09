UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı yarın oynanacak 4 karşılaşmayla yaşanacak. Çeyrek finalde rövanşlar ise 17 Nisan Perşembe günü yapılacak.

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UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

19.45 Bodo/Glimt - Lazio

22.00 Lyon - Manchester United

22.00 Rangers - Athletic Bilbao

22.00 Tottenham - Eintracht Frankfurt