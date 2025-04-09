UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ilk maçları yarın oynanacak.
Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı yarın oynanacak 4 karşılaşmayla yaşanacak. Çeyrek finalde rövanşlar ise 17 Nisan Perşembe günü yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
19.45 Bodo/Glimt - Lazio
22.00 Lyon - Manchester United
22.00 Rangers - Athletic Bilbao
22.00 Tottenham - Eintracht Frankfurt