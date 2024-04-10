UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turu başlıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final aşaması, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Bu turdaki tüm maçlar TSİ 22.00’de başlayacak. Çeyrek final rövanş müsabakaları ise 18 Nisan Perşembe günü yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ilk maçlarının programı şu şekilde:
Liverpool - Atalanta
Benfica - Marsilya
Milan - Roma
Bayer Leverkusen - West Ham United