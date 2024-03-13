UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçları yarın oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçları yarın oynanacak.
Avrupa’nın kulüp bazında 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde yarın 8 karşılaşma oynanacak. Son 16 turu rövanş müsabakalarının ardından çeyrek final bileti alan takımlar belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde program (TSİ) şöyle:
20.45 Rangers - Benfica (2-2)
20.45 Slavia Prag - Milan (2-4)
20.45 Villarreal - Marsilya (0-4)
20.45 West Ham - Freiburg (0-1)
23.00 Atalanta - Sporting CP (1-1)
23.00 Bayer Leverkusen - Karabağ (2-2)
23.00 Brighton & Hove Albion - Roma (0-4)
23.00 Liverpool - Sparta Prag (5-1)