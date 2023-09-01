UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kura çekimi yapıldı.
UEFA Avrupa Ligi’nde 2023-2024 sezonu grup kura çekimi yapıldı.
UEFA Avrupa Ligi grup kuraları, Fransa’nın Monaco şehrinde bulunan Grimaldi Forum’da çekildi. Kura çekiminde 32 takım yer alırken, takımlar 4’erli şekilde 8 gruba ayrıldı. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna çıkacak, ikinciler ise UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlarla, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi’nde grup maçları, 21 Eylül’de başlayacak, 14 Aralık’ta tamamlanacak.
Avrupa Ligi’nin finali 22 Mayıs 2024 tarihinde İrlanda Cumhuriyeti’nin başkenti Dublin’de yapılacak
Kura sonrasında UEFA Avrupa Ligi’nde gruplar şu şekilde oluştu:
A Grubu
West Ham United
Olimpiakos
Freiburg
Backa Topola
B Grubu
Ajax
Marsilya
Brighton
AEK
C Grubu
Rangers
Real Betis
Sparta Prag
Aris Limassol
D Grubu
Atalanta
Sporting
Sturm Graz
Rakow Czestochowa
E Grubu
Liverpool
LASK
Union Saint-Gilloise
Toulouse
F Grubu
Villarreal
Stade Rennais
Maccabi Haifa
Panathinaikos
G Grubu
Roma
Slavia Prag
Sheriff Tiraspol
Servette
H Grubu
Bayer Leverkusen
Karabağ
Molde
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