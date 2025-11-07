UEFA Avrupa Ligi: Viktoria Plzen: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Çekya deplasmanında Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Adu’nun pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Paluska’nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ederson’da kaldı.
61. dakikada sağ kanattan Talisca’nın pasında ceza yayı üzerinden Duran’ın şutunda kaleci Jedlicka topu iki hamlede kontrol etti.
62. dakikada sol kanattan Szymanski’nin ortasında arka direkte Fred’in şutunda top üstten dışarı çıktı.
78. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Adu’nun şutunda top direğe çarparak oyun alalına geri döndü.
85. dakikada sol kanattan Brown’un ortasında Talisca’nın kafa vuruşu kaleci Jedlicka’dan döndü. Dönen topa Duran’ın volesinde meşin yuvarlak kalecide kaldı.
90+4. dakikada ceza sahası içinde Jhon Duran rakibi tarafından düşürülürken hakem oyun devam ettirdi.
90+6. dakikada VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Lindhout, kararını değiştirmedi.
Stat: Doosan Arena
Hakemler: Allard Lindhout, Rogier Honig, Johan Balder
Viktoria Plzen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta (Adrian Zeljkovic dk. 64), Cerv (Svetozar Markovic dk. 88), Memic (Milan Havel dk. 73), Souare, Ladra (Denis Visinsky dk. 64), Adu, Durosinimi
Yedekler: Marian Tvrdon, Florian Wiegele, Jakub Chalupa, Karel Spacil, Christopher Kabongo, Daniel Suchy, James Bello
Teknik Direktör: Martin Hysky
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek (Fred dk. 59), Alvarez, Sebastian Szymanski (Nene dk. 74), Anderson Talisca, Oğuz Aydın (Asensio dk. 60), Youssef En-Nesyri (Jhon Duran dk. 59)
Yedekler: Tarık Çetin, İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Kerem Aktürkoğlu
Teknik Direktör: Domenico Tedesco
Sarı kartlar: Valenta, Adu, Markovic (Viktoria Plzen), Alvarez, İsmail, Oosterwolde, Jhon Duran, Fred (Fenerbahçe)