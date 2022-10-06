UEFA Avrupa maçı için Marmaray'dan ek sefer

Fenerbahçe’nin Kadıköy’de UEFA Avrupa Liginde AEK Larnaca ile oynayacağı maç için ek Marmaray seferleri koyuldu.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam iç sahada AEK Larnaca ile oynayacağı maç için ek Marmaray seferleri koyuldu. Marmaray’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bu akşam Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda 22.00’de başlayacak olan Fenerbahçe - AEK Larnaca maçı nedeniyle, Halkalı-Gebze ve Gebze-Halkalı arasına dört adet ilave tren sefere konulmuştur. Fenerbahçe’ye başarılar dileriz” denildi.