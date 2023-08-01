UEFA'dan Gözlemci Cüneyt Çakır ve Sabri Çelik'e görev

UEFA gözlemcisi Cüneyt Çakır Bohemians Praha 1905 ile Bodo/Glimt arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ikinci maçında hakem gözlemcisi olarak görev alacak. Sabri Çelik ise, Panevezys ile H. Beer-Sheva kulüpleri arasında oynanacak müsabakada hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

UEFA'dan Gözlemci Cüneyt Çakır ve Sabri Çelik'e görev
Editör
EditörEditör
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UEFA gözlemcisi Cüneyt Çakır Bohemians Praha 1905 ile Bodo/Glimt arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ikinci maçında hakem gözlemcisi olarak görev alacak. Sabri Çelik ise, Panevezys ile H. Beer-Sheva kulüpleri arasında oynanacak müsabakada hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

UEFA’dan Türk hakem gözlemcilerinden Cüneyt Çakır ve Sabri Çelik’e görev verildi. Çakır, Çekya’nın Bohemians Praha 1905 ile Norveç’in Bodo/Glimt takımlarının, Çelik ise Litvanya’nın Panevezys ile İsrail’in H. Beer-Sheva kulüpleri arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ikinci maçlarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak. Söz konusu iki karşılaşmada 3 Ağustos 2023 Perşembe günü oynanacak.

Bohemians Praha 1905 ile Bodo/Glimt karşılaşması Litvanya’nın Marijampole şehrindeki Marijampoleje Stadyumu’nda saat 19.00’da başlarken, müsabaka Çekya Futbol Federasyonu’ndan hakem Jan Petrik tarafından yönetilecek.

Panevezys ile H. Beer-Sheva mücadelesi ise Çekya’nın Prag şehrindeki Letna Stadyumu’nda saat 19.05’de başlarken, karşılaşmada Romanya Futbol Federasyonu’ndan hakem Marcel Birsan düdük çalacak.