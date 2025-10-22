UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Roma-Viktoria Plzen maçında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
UEFA Avrupa Ligi’nde yarın oynanacak Roma-Viktoria Plzen maçında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, yarın İtalya’nın Roma ve Çekya’nın Viktoria Plzen takımları arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi müsabakasını yönetecek.

İtalya’nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadı’nda TSİ 22.00’de başlayacak olan mücadelede Meler’in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek.

Karşılaşmada Kadir Sağlam dördüncü hakem, Fedayi San (İsviçre) VAR, Jerome Brisard (Fransa) AVAR olarak görev yapacak.