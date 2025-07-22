UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev

FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Karadağ'ın Decic ile Avusturya'nın Rapid Wien takımları arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu müsabakasında görev yapacak.

UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Karadağ’ın Decic ile Avusturya’nın Rapid Wien takımları arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu müsabakasında görev yapacak.

Karadağ’ın Tuzi şehrindeki Tusko Polje Stadyumu’nda saat 21.00’de başlayacak olan karşılaşmada Kadir Sağlam’ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Candaş Elbil üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.

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