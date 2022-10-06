UEFA Konferans Ligi: Rigas FS: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

UEFA Konferans Ligi A Grubu 3. haftasında Başakşehir, Letonya deplasmanında Rigas ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

UEFA Konferans Ligi: Rigas FS: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Editör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

UEFA Konferans Ligi A Grubu 3. haftasında Başakşehir, Letonya deplasmanında Rigas ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

17. dakikada kaleyi cepheden gören bir noktadan Saric’in şutu kaleyi bulmadı.

32. dakikada ceza sahası dışından Aleksic’in şutu üstten farklı şekilde auta çıktı.

36. dakikada savunmadan seken topa ceza sahası dışından çok sert vuran Mahmut’un şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.

Stat: Skonto

Hakemler: Radu Petrescu xx, Radu Ghinguleac xx, Mircea Grigoriu xx

Rigas FS: Steinbors xx, Jatta xx, Jagodinskis xx, Lipuscek xx, Vlalukin xx, Panic xx, Mares xx, Saric xx, Simkovic xx, Emerson xx, Ilic xx

Yedekler: Cerniauskas, Nerugals, Sorokins, Maksimenko, Dubra, Zjuzins, Zaleiko, Rakels, Varslavans, Stuglis, Bill, Friesenbichler

Teknik Direktör: Viktors Morozs

Başakşehir: Muhammed xx, Caicara xx, Ndayishimiye xx, Touba xx, Lima xx, Mahmut xx, Aleksic xx, Deniz Türüç xx, Bertrand Traore xx, Serdar Gürler xx, Okaka xx

Yedekler: Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Hasan Ali, Efe Arda, Ömer Ali Şahiner, Berkay Özcan, Biglia, Mounir Chouiar, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

UEFA Konferans Ligi: Rigas FS: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)
UEFA Konferans Ligi: Rigas FS: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)
UEFA Konferans Ligi: Rigas FS: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)
UEFA Konferans Ligi: Rigas FS: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)
UEFA Konferans Ligi: Rigas FS: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)
UEFA Konferans Ligi: Rigas FS: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)
UEFA Konferans Ligi: Rigas FS: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)
UEFA Konferans Ligi: Rigas FS: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)