UEFA, Rusya'ya yaptırım kararını bir yıl daha uzattı
UEFA, Rusya kulüplerinin 2022-2023 sezonunda da Avrupa kupalarına katılmayacağını açıkladı.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
UEFA, Rusya kulüplerinin 2022-2023 sezonunda da Avrupa kupalarına katılmayacağını açıkladı.
UEFA, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rus kulüplerinin Avrupa kupalarında mücadele etmesini engelleme kararını sürdürdü. UEFA’dan yapılan açıklamada 2022 - 2023 sezonunda da Rusya takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edemeyeceğini açıkladı.
İHA
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