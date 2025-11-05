UEFA Şampiyonlar Lig: Ajax: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, Hollanda deplasmanında Ajax ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
14. dakikada sağ kanattan Singo’nun ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Osimhen’in şutunda kaleci Pasveer meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
18. dakikada sol kanattan Sara’nın kullandığı köşe atışında kale önünde Osimhen’in kafa vuruşunda kaleci Pasveer topu köşeden çıkardı.
Stat: Johan Cruyff Arena
Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu
Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts, Weghorst
Yedekler: Vitezslav Jaros, Jesse Heerkens, Lucas Oliveira Rosa, Ko Itakura, Kian Fitz-Jim, Gerald Alders, Rayane Bounida, Raul Moro Prescoli, James McConnell, Oliver Edvardsen, Don-Angelo Konadu
Teknik Direktör: John Heitinga
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sallai, Sane, Osimhen
Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Berkan Kutlu, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kartlar: Mokio, Gaaei (Ajax)