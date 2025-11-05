UEFA Şampiyonlar Lig: Ajax: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, Hollanda deplasmanında Ajax ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada sağ kanattan Singo’nun ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Osimhen’in şutunda kaleci Pasveer meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

18. dakikada sol kanattan Sara’nın kullandığı köşe atışında kale önünde Osimhen’in kafa vuruşunda kaleci Pasveer topu köşeden çıkardı.

Stat: Johan Cruyff Arena

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu

Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal, Regeer, Klaassen, Mokio, Gloukh, Godts, Weghorst

Yedekler: Vitezslav Jaros, Jesse Heerkens, Lucas Oliveira Rosa, Ko Itakura, Kian Fitz-Jim, Gerald Alders, Rayane Bounida, Raul Moro Prescoli, James McConnell, Oliver Edvardsen, Don-Angelo Konadu

Teknik Direktör: John Heitinga

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sallai, Sane, Osimhen

Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Berkan Kutlu, Mauro Icardi, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kartlar: Mokio, Gaaei (Ajax)