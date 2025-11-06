UEFA Şampiyonlar Lig: Ajax: 0 - Galatasaray: 3 (Mac sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, Hollanda deplasmanında Ajax'ı 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Sallai’nin şutunda kaleci Pasveer topu güçlükle çeldi.
59. dakikada sağ kanattan Sane’nin ortasında kale önünde Osimhen kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
64. dakikada VAR’dan gelen uyarı sonra hakem Bastien, Ajaxlı oyuncunun topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada penaltı atışını kullanan Osimhen’in şutunda top filelerle buluştu. 0-2
76. dakikada ceza sahası içinde Barış Alper’in şutunda top defansın eline çarpınca hakem penaltı kararı verdi.
78. dakikada beyaz noktanın başına geçen Osimhen, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi. 0-3
Stat: Johan Cruyff Arena
Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu
Ajax: Pasveer, Gaaei, Sutalo, Baas, Wijndal (Garald Alders dk. 46), Regeer (Kian Fitz-Jim dk. 71), Klaassen, Mokio (James McConnell dk. 80), Gloukh, Godts (Rayane Bounida dk. 71), Weghorst
Yedekler: Vitezslav Jaros, Jesse Heerkens, Lucas Oliveira Rosa, Ko Itakura, Raul Moro Prescoli, Oliver Edvardsen, Don-Angelo Konadu
Teknik Direktör: John Heitinga
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Eren Elmalı dk. 86), Torreira (Berkan Kutlu dk. 89), Lemina (Kaan Ayhan dk. 86), Sara (Barış Alper Yılmaz dk. 46), Sallai, Sane, Osimhen (Icardi dk. 81)
Yedekler: Batuhan Şen, Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Arda Ünyay, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Osimhen (dk. 59, 65 pen. ve 78) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Mokio, Gaaei, Davy Klaassen, James McConnell (Ajax)