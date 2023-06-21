UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki eşleşmeler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki eşleşmeler belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu’ndaki eşleşmeler belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu kuraları, UEFA’nın İsviçre’nin Nyon şehrinde bulunan merkezinde çekildi. Kurada Türkiye’den Galatasaray yer aldı. Sarı-kırmızılılar, Zalgiris Vilnius - FC Struga eşleşmesi galibi ile mücadele edecek. 2. ön eleme turun da ilk maçlar 25 veya 26 Temmuz, rövanşlar ise 1 veya 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turundaki diğer eşleşmeler ise şu şekilde:
Zalgiris Vilnius / Struga - Galatasaray
Ballkani / Ludogorets - Olimpija Ljubljana / Valmiera
Rakow Czestochowa / Flora Tallinn - Lincoln Red Imps / Karabağ
Klaksvik / Ferencvaros - Hacken / The New Saints
HJK Helsinki / Larne - Molde
Shamrock Rovers / Ön elemeden gelecek takım - Kopenhag
Farul Constanta / Sheriff Tiraspol - Hamrun Spartans / Maccabi Haifa
Aris Limassol - Partizani / BATE Borisov
Urartu / Zrinjski - Slovan Bratislava / Swift Hesper
GNK Dinamo - Astana / Dinamo Tiflis
Dnipro-1 - Panathinaikos
Servette - Genk