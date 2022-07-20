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UEFA Şampiyonlar Ligi: Dinamo Kiev: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya'da Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Rövanş karşılaşması 27 Temmuz Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi: Dinamo Kiev: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Polonya’da Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Rövanş karşılaşması 27 Temmuz Çarşamba günü Kadıköy’de oynanacak.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

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51. dakikada sol kanattan Dinamo Kiev’in kullandığı serbest vuruşta ön direkte Popov’un kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.

67. dakikada Valencia’nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rossi’nin şutu kaleyi bulmadı.

80. dakikada sol kanattan topla buluşan Lincoln’ün pasında topla buluşan Bruma’nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

Stat: Miejski

Hakemler: Glenn Nyberg xx, Mahbod Beigi xx, Andreas Söderqvist xx

Dinamo Kiev: Bushchan xx, Kedziora xx, Zabarnyi xx, Popov xx (Syrota dk. 83 ?) Dubinchak xx, Shaparenko xx, Sydorchuk xx, Tsygankov xx (Karavaev dk. 88 ?), Verbic xx (Vanat dk. 83 ?), Buyalskiy xx (Garmash dk. 78 x), Besedin xx

Yedekler: Neshcheret, Boyko, Vivcharenko, Burda, Tymchyk, Andriyevskiy, Kravchenko, Antyukh

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Fenerbahçe: Altay xx, Osayi-Samuel xx, Serdar Aziz x (Tisserand dk. 46 x), Szalai xx, Ferdi xx, Arao xx, İsmail Yüksek xx, İrfan Can Kahveci x (Bruma dk. 64 x), Rossi xx (Arda Güler dk. 72 xx), King x (Lincoln dk. 64 x), Valencia x (Serdar Dursun dk. 72 x)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Novak, Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Crespo, Emre Mor

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Sarı kartlar: Sydorchuk, Besein, Garmash (Dinamo Kiev), King, Serdar Dursun (Fenerbahçe)

İHA
Editör

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