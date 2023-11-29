UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - Manchester United: 2 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, Manchester United'ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, Manchester United’ı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada ceza yayı üzerinde Bruno Fernandes, Höjlund ile verkaç yaparak pasını Garnacho ile buluşturdu. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
15. dakikada Mertens’in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Torreira’nın kafa vuruşunda kaleci Onana topu çizgiden çıkardı. Dönen topu penaltı noktasının sağ tarafından önünde bulan Ndombele’nin yaptığı vuruşta savunmadan döndü.
18. dakikada sol taraftan Amrabat’ın pasında topla buluşan Bruno Fernandes, ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2
29. dakikada ceza yayı sağ tarafından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ziyech, yaptığı vuruşta kaleci Onana’nın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
Hakemler: Jose Maria Sanchez, Raul Cabanero, Inigo Prieto
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Tanguy Ndombele, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Tete, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş, Cedric Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Manchester United: Andre Onana, Wan-Bissaka, Harry Maguire, Victor Lindelöf, Luke Shaw, McTominay, Sofyan Amrabat, Antony, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, Rasmus Höjlund
Yedekler: Altay Bayındır, Thomas Heaton, Anthony Martial, Sergio Reguilon, Raphael Varane, Diogo Dalot, Facundo Pellistri, Kobbie Mainoo, Daniel Gore, Hannibal, Joseph Hugill
Teknik Direktör: Erik ten Hag
Goller: Hakim Ziyech (dk. 29) (Galatasaray), Garnacho (dk. 11), Bruno Fernandes (dk. 18) (Manchester United)
Sarı kartlar: Sacha Boey (Galatasaray), Bruno Fernandes (Manchester United)