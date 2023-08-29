UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - Molde: 0 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Galatasaray, Norveç ekibi Molde'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçında Galatasaray, Norveç ekibi Molde’yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada Kerem Demirbay’ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Sivert Mannsverk’in, Mauro Icardi’yi çekmesi sonucu hakem Szymon Marciniak direkt penaltı noktasını gösterdi.
7. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mauro Icardi, sağ alt köşeye yerden vuruşunda topu ve kaleci Jacob Karlstrom’u ayrı köşeler gönderdi. 1-0
29. dakikada Emil Breivik’in pasında topla buluşan Kristoffer Haugen, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanında auta gitti.
31. dakikada Airik Hestad’ın ceza yayı üzerinde verdiği pasta savunmanın uzaklaştırmak istediği top tekrar önünde kaldı. Bu oyuncu ceza alanı içinde yaptığı vuruşta kaleci Fernando Muslera’nın son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı.
Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
Yedekler: Güney Güvenç, Leo Dubois, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Baran Aksaka, Kazımcan Karataş, Cedric Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Molde: Jacob Karlstrom, Eirik Haugan, Martin Bjornbak, Martin Ellingsen, Erling Knudtzon (Mathias Lövik dk. 22), Markus Kaasa (Eirik Hestad dk. 21), Sivert Mannsverk, Emil Breivik, Kristoffer Haugen, Magnus Eikrem, Ola Brynhildsen
Yedekler: Oliver Petersen, Peder Levrik, Benjamin Hansen, Veton Berisha, Eric Kitolano, Magnus Grodem, Anders Hagelskjaer, Harun Ibrahim, Niklos Odegard
Teknik Direktör: Erling Moe
Gol: Mauro Icardi (dk. 7 pen.)
Sarı kartlar: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Sivert Mannsverk (Molde)