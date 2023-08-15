UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - Olimpija Ljubljana: 0 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana’yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray’ın 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada sağ taraftan Sacha Boey’in yaptığı ortada kaleci Vidovsek’in topu tek yumrukla uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde Barış Alper’in kafayla indirdiği topu kaleye sırtı dönük olan Mauro Icardi göğsüyle düzeltip dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
36. dakikada ceza yayı gerisinden Mauro Icardi’nin kullandığı serbest vuruşta savunmaya çarpan top kaleci Vidovsek’te kaldı.
45. dakikada son tarafta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu’nun yerden yaptığı ortada savunmanın uzaklaştıramadığı top Mertens’in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda savunmanın müdahalesiyle meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Stat: Rams Park
Hakemler: Marco Guida, Ciro Carbone, Alessio Berti
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Angelino, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Leo Dubois, Fredrik Midtjö, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Sergio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Cedric Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Olimpija Ljubljana: Matevz Vidovsek, Jorge Silva, Marcel Ratnik, Ahmet Muhamedbegovic, David Sualehe, Agustin Doffo, Mateo Karamatic, Ivan Posavec, Svit Seslar, Mustafa Nukic, Rui Sousa
Yedekler: Denis Pintol, Zan Mauricio, Justas Lasickas, Saar Fadida, Admir Bristric, Nemanja Motika, Vall Jankovic, Pascal Estrada, Nemanja Gavric, Pedro Lucas, Aljaz Krefl, Aldin Jakupovic
Teknik Direktör: Joao Henriques
Gol: Mauro Icardi (dk. 24)
Sarı kartlar: Sacha Boey (Galatasaray), Ivan Posavec, David Sualehe (Olimpija Ljubljana)