UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 1 - Olimpija Ljubljana: 0 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı konuk ettiği mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı. İlk maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, play-off turuna yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana’yı konuk ettiği mücadeleyi 1-0’lık skorla kazandı. İlk maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, play-off turuna yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Wilfried Zaha’nın pasında topla buluşan Lucas Torreira ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
63. dakikada sağ taraftan Angelino’nun kullandığı kornerde savunmadan seken top arka direkte Berkan Kutlu’nun önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üsten auta gitti.
64. dakikada orta sahada topla buluşan Rui Pedro, Lucas Torreira’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyon sonrasında hakem Marco Guida, Lucas Torreira’ya direkt kırmızı kart gösterdi.
Stat: Rams Park
Hakemler: Marco Guida, Ciro Carbone, Alessio Berti
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram (Sergio Oliveira dk. 78), Angelino, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz (Halil Dervişoğlu dk. 60), Dries Mertens (Cedric Bakambu dk. 46), Kerem Aktürkoğlu (Wilfried Zaha dk. 46), Mauro Icardi (Abdülkerim Bardakcı dk. 71)
Yedekler: Günay Güvenç, Leo Dubois, Fredrik Midtjö, Yunus Akgün, Victor Nelsson, Efe Akman, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Olimpija Ljubljana: Matevz Vidovsek, Jorge Silva, Marcel Ratnik, Ahmet Muhamedbegovic, David Sualehe (Aljaz Krefl dk. 70), Agustin Doffo (Saar Fadida dk. 77), Mateo Karamatic, Ivan Posavec (Admir Bristric dk.78), Svit Seslar, Mustafa Nukic (Pedro Lucas dk. 56), Rui Sousa
Yedekler: Denis Pintol, Zan Mauricio, Justas Lasickas, Nemanja Motika, Vall Jankovic, Pascal Estrada, Nemanja Gavric, Aldin Jakupovic
Teknik Direktör: Joao Henriques
Gol: Mauro Icardi (dk. 24)
Kırmızı kart: Lucas Torreira (dk. 64) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Sacha Boey (Galatasaray), Ivan Posavec, David Sualehe (Olimpija Ljubljana)