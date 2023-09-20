UEFA Şampiyonlar Ligi: Galatasaray: 2 - Kopenhag: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı.
Maçta dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Kopenhag yarı sahasından atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkarak sol taraftan ceza alanına giren Meling, kaleci Muslera’yla karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı penaltı noktasının gerisindeki Gonçalves’e aktardı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. 0-2
86. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Tete, iki rakibinin üzerinden aşırtarak topu altıpas çizgisi önü sağ çaprazındaki Boey’e ulaştırdı. Bu oyuncunun meşin yuvarlak yere düşmeden çektiği sert şut filelere gitti. 1-2
88. dakikada Zaha’nın sol taraftan ceza sahası dışı sağ tarafına yaptığı ortada Tete, çizgi üzerinden yarım vole şeklindeki vuruşuyla skora eşitliği getiren golü attı. 2-2
Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson (Tanguy Ndombele dk. 76), Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Kerem Demirbay (Sergio Oliveira dk. 59), Lucas Toreira, Hakim Ziyech (Barış Alper Yılmaz dk. 66), Dries Mertens (Tete dk. 59), Kerem Aktürkoğlu (Wilfried Zaha dk. 66), Mauro Icardi
Yedekler: Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Cedric Bakambu
Teknik Direktör: Okan Buruk
Kopenhag: Kamil Grabara, Elias Jelert, Kevin Diks, Denis Vavro, Birger Meling, Lukas Lerager, Rasmus Falk, Diogo Gonçalves (Viktor Claesson dk. 70), Mohamed Elias Achouri (Valdemar Lund dk. 75), Mohamed Elyounoussi (Oscar Hojlund dk. 90+3), Jordan Larsson (Orri Steinn Oskarsson dk. 70 (Peter Ankersen dk. 75))
Yedekler: Theo Sander, Andreas DithmerJensen, Christian Sorensen, Mateo Tanlongo, William Clem, Roony Bardghji
Teknik Direktör: Jacob Neestrup
Goller: Mohamed Elyounoussi (dk. 35), Diogo Gonçalves (dk. 58) (Kopenhag), Sacha Boey (dk. 86), Tete (dk. 88) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Elias Jelert (dk. 73) (Kopenhag)
Sarı kartlar: Lukas Lerager, Kevin Diks, Birger Meling (Kopenhag), Hakim Ziyech, Sergio Oliveira (Galatasaray)