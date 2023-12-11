UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçlar oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı, yarın ve 13 Aralık Çarşamba günü gruplarda oynanacak son maçlarla yaşanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçlar oynanacak
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta heyecanı, yarın ve 13 Aralık Çarşamba günü gruplarda oynanacak son maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. ve son maçlar yarın ve 13 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45’te Lens - Sevilla ve PSV Eindhoven - Arsenal karşılaşmaları yapılacak. Şampiyonlar Ligi’ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray ise A Grubu’ndaki son maçında yarın Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda mücadele edecek. Bu müsabaka TSİ 23.00’da başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6. ve son maçların (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Lens - Sevilla

20.45 PSV Eindhoven - Arsenal

23.00 Manchester United - Bayern Münih

23.00 Kopenhag - Galatasaray

23.00 Napoli - Braga

23.00 Union Berlin - Real Madrid

23.00 Inter - Real Sociedad

23.00 Salzburg - Benfica

13 Aralık Çarşamba

20.45 Leipzig - Young Boys

20.45 Kızılyıldız - Manchester City

23.00 Atletico Madrid - Lazio

23.00 Celtic - Feyenoord

23.00 Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

23.00 Newcastle United - Milan

23.00 Porto - Shakhtar Donetsk

23.00 Royal Antwerp - Barcelona