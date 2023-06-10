UEFA Şampiyonlar Ligi: Manchester City: 0 - Inter: 0 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında İngiliz ekibi Manchester City, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İtalyan takımı Inter ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında İngiliz ekibi Manchester City, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda İtalyan takımı Inter ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Bernardo Silva’nın plase vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
27. dakikada De Bruyne’ün pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topa sahip olan Haaland’ın kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Onana meşin yuvarlağı çeldi.
45+1. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Akanji’nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Szymon Marciniak xx, Pawel Sokolnicki xx, Tomasz Listkiewicz xx
Manchester City: Ederson xx, Akanji xx, Ruben Dias xx, Ake xx, Stones xx, Rodri xx, Bernardo Silva xx, De Bruyne xx (Foden dk. 36 x), İlkay Gündoğan xx, Grealish xx, Haaland xx
Yedekler: Ortega, Carson, Walker, Phillips, Laporte, Julian Alvarez, Sergio Gomez, Mahrez, Perrone, Palmer, Lewis
Teknik Direktör: Pep Guardiola
Inter: Onana xx, Darmian xx, Acerbi xx, Bastoni xx, Dumfries xx, Barella xx, Brozovic xx, Hakan Çalhanoğlu xx, Dimarco xx, Martinez xx, Dzeko xx
Yedekler: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, de Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Aslani, Mkhitaryan, D’ambrosio, Skriniar, Lukaku
Teknik Direktör: Simone Inzaghi