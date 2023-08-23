UEFA Şampiyonlar Ligi: Molde: 2 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Norveç ekibi Molde'yi 3-2 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi: Molde: 2 - Galatasaray: 3 (Maç sonucu)
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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Norveç ekibi Molde’yi 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

56. dakikada sağ kanattan Knudtzon’un ortasında arka direkte Haugen’in gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

63. dakikada sol kanattan Eirik Haugen’in pasında ceza sahasında bomboş pozisyonda Eikrem’in şutu kaleyi bulmadı.

73. dakikada sağ kanattan ceza sahasına gelen ortada arka direkte topla buluşan Haugan gelişine şutunu çekti, Boey’e çarpan top kornere çıktı.

90+3. dakikada Barış’ın kafayla indirdiği topla buluşan Icardi ceza sahasına girip kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Midtsjo’ye pasını aktardı. Bu oyuncu boş kaleye topu yolladı. 2-3

Stat: Aker

Hakemler: Anthony Taylor, Stuart Burt, Lee Betts

Molde: Karlstrom, Haugan, Bjornbak, Ellingsen, Knudtzon, Eriksen (Kaasa dk. 69), Mannsverk, Breivik, Haugen, Brynhildsen, Eikrem (Kitolano dk. 78)

Yedekler: Petersen, Hoel, Hagelskjaer, Lövik, Hestad, Grodem, Hansen, Odegard, Harun Ibrahim

Teknik Direktör: Erling Moe

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Oliveira (Kaan Ayhan dk. 70), Berkan (Midtsjo dk. 82), Yunus (Tete dk. 82), Mertens (Kerem Demirbay dk. 58), Kerem (Barış Alper Yılmaz dk. 70), Icardi

Yedekler: Günay, Dubois, Halil, Emin Bayram, Hamza Akman, Kazımcan Karataş, Bakambu

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Ellingsen (dk. 7), Haugen (dk. 56) (Molde), Oliveira (dk. 25), Icardi (dk. 29), Midtsjo (dk. 90+3) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Mannsverk, Haugan, Breivik (Molde), Angelino (Galatasaray)