UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı, yarın ve 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta maçları, yarın ve 22 Ekim Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 19.45’te Barcelona - Olympiakos ve Kairat - Pafos karşılaşmaları yapılacak. Organizasyonda Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, çarşamba günü saat 19.45’te RAMS Park’ta Norveç ekibi Bodo/Glimt’i ağırlayacak. Devler Ligi’nde 3. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
19.45 Barcelona - Olympiakos
19.45 Kairat - Pafos
22.00 Arsenal - Atletico Madrid
22.00 Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain
22.00 Villarreal - Manchester City
22.00 PSV - Napoli
22.00 Kopenhag - Borussia Dortmund
22.00 Union Saint-Gilloise - Inter
22.00 Newcastle United - Benfica
22 Ekim Çarşamba
19.45 Galatasaray - Bodo/Glimt
19.45 Athletic Bilbao - Karabağ
22.00 Chelsea - Ajax
22.00 Atalanta - Slavia Prag
22.00 Eintracht Frankfurt - Liverpool
22.00 Sporting - Olimpik Marsilya
22.00 Monaco - Tottenham
22.00 Real Madrid - Juventus
22.00 Bayern Münih - Club Brugge