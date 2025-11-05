UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. haftasında Liverpool, Real Madrid’i 1-0 mağlup ederken, Arsenal ve Bayern Münih 4’te 4 yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor. Devler Ligi’nde oynadığı 3 maçı kazanan Real Madrid, Liverpool’a konuk oldu. Milli futbolcu Arda Güler, bu önemli müsabakaya 11’de başladı. İlk yarısı golsüz geçilen karşılamada ev sahibi 61’de Mac Allister’ın golüyle öne geçti. Yüksek tempoda oynanan karşılaşmada Real Madrid, girdiği pozisyonlardan yararlanamazken, kalesinde ise Courtois kritik kurtarışlarıyla farkı önledi. Arda, 82. dakikada yerini Trent Alexander Arnold’a bıraktı. İngiliz futbolcu, birçok başarıya imza attığı eski takımına karşı ilk kez forma giyerken tribünlerden de tepki aldı.

Paris’te kazanan Bayern

Sezona 3’te 3 yaparak başlayan Paris Saint-Germain ile Bayern Münih’in karşılaşmasında gülen taraf Almanlar oldu. PSG, Luis Diaz’ın ilk yarıda kaydettiği 2 gole engel olamazken, önce Ousmane Dembele ardından Achraf Hakimi sakatlanarak maçtan çıkmak zorunda kaldı. Maçta 2 gol kaydeden Luis Diaz, ilk yarının uzatma dakikalarında yaptığı sert hareket sonrası VAR kararıyla kırmızı kart gördü.

Kenan Yıldız’lı Juventus’a, Sporting engeli

Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın 11’de başladığı Juventus - Sporting maçında kazanan çıkmadı. İtalyan ekibi geriye düştüğü maçta 34. dakikada Vlahovic ile beraberliği sağlarken sahadan 1 puanla ayrıldı. Kenan, 87’de yerini Johathan David’e bıraktı. Juventus 4. haftada da galibiyetle tanışamazken, 3. beraberliğini elde etti.

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Slavia Prag - Arsenal: 0-3

Napoli - Eintracht Frankfurt: 0-0

Tottenham - Kopenhag: 4-0

Juventus - Sporting CP: 1-1

Liverpool - Real Madrid: 1-0

Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise: 3-1

PSG - Bayern Münih: 1-2

Olympiakos - PSV Eindhoven: 1-1

Bodo/Glimt - Monaco: 0-1