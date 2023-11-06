UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı, yarın ve 8 Kasım Çarşamba günü gruplarda oynanacak maçlarla yaşanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı, yarın ve 8 Kasım Çarşamba günü gruplarda oynanacak maçlarla yaşanacak.

Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta maçları yarın ve 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45’te Shaktar Donetsk - Barcelona ve Borussia Dortmund - Newcastle United karşılaşmaları yapılacak. Şampiyonlar Ligi’ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray ise A Grubu’ndaki 4. maçında çarşamba günü Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka da TSİ 23.00’da başlayacak.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. maçların (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Borussia Dortmund - Newcastle United

20.45 Shakhtar Donetsk - Barcelona

23.00 Atletico Madrid - Celtic

23.00 Lazio - Feyenoord

23.00 Milan - PSG

23.00 Kızılyıldız - Leipzig

23.00 Manchester City - Young Boys

23.00 Porto - Antwerp

8 Kasım Çarşamba

20.45 Napoli - Union Berlin

20.45 Real Sociedad - Benfica

23.00 Bayern Münih - Galatasaray

23.00 Kopenhag - Manchester United

23.00 Arsenal - Sevilla

23.00 PSV Eindhoven - Lens

23.00 Real Madrid - Braga

23.00 Salzburg - Inter