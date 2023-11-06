UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı, yarın ve 8 Kasım Çarşamba günü gruplarda oynanacak maçlarla yaşanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı, yarın ve 8 Kasım Çarşamba günü gruplarda oynanacak maçlarla yaşanacak.
Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta maçları yarın ve 8 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45’te Shaktar Donetsk - Barcelona ve Borussia Dortmund - Newcastle United karşılaşmaları yapılacak. Şampiyonlar Ligi’ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray ise A Grubu’ndaki 4. maçında çarşamba günü Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka da TSİ 23.00’da başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. maçların (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
20.45 Borussia Dortmund - Newcastle United
20.45 Shakhtar Donetsk - Barcelona
23.00 Atletico Madrid - Celtic
23.00 Lazio - Feyenoord
23.00 Milan - PSG
23.00 Kızılyıldız - Leipzig
23.00 Manchester City - Young Boys
23.00 Porto - Antwerp
8 Kasım Çarşamba
20.45 Napoli - Union Berlin
20.45 Real Sociedad - Benfica
23.00 Bayern Münih - Galatasaray
23.00 Kopenhag - Manchester United
23.00 Arsenal - Sevilla
23.00 PSV Eindhoven - Lens
23.00 Real Madrid - Braga
23.00 Salzburg - Inter