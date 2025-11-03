UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı, yarın ve 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçları, yarın ve 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45’te Slavia Prag - Arsenal, Napoli - Eintracht Frankfurt karşılaşmaları yapılacak. Organizasyonda Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, çarşamba günü TSİ 23.00’da Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda mücadele edecek. Devler Ligi’nde 4. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

20.45 Slavia Prag - Arsenal

20.45 Napoli - Eintracht Frankfurt

23.00 Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise

23.00 Bodo/Glimt - Monaco

23.00 Juventus - Sporting CP

23.00 Liverpool - Real Madrid

23.00 Olympiacos - PSV Eindhoven

23.00 Paris Saint-Germain - Bayern Münih

23.00 Tottenham - Kopenhag

5 Kasım Çarşamba

20.45 Pafos - Villarreal

20.45 Karabağ - Chelsea

23.00 Ajax - Galatasaray

23.00 Club Brugge - Barcelona

23.00 Inter - Kairat Almaty

23.00 Manchester City - Borussia Dortmund

23.00 Newcastle United - Athletic Club

23.00 Olimpik Marsilya - Atalanta

23.00 Benfica - Bayer Leverkusen