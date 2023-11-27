UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanacak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı, yarın ve 29 Kasım Çarşamba günü gruplarda oynanacak maçlarla yaşanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5. hafta heyecanı, yarın ve 29 Kasım Çarşamba günü gruplarda oynanacak maçlarla yaşanacak.
Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. hafta maçları yarın ve 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak. Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45’te Shaktar Donetsk - Antwerp ve Lazio - Celtic karşılaşmaları yapılacak. Şampiyonlar Ligi’ndeki tek Türk temsilcisi Galatasaray ise A Grubu’ndaki 5. maçında çarşamba günü Manchester United’ı konuk edecek. Bu müsabaka da TSİ 20.45’de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 5. maçların (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
20.45 Lazio - Celtic
20.45 Shaktar Donetsk - Antwerp
23.00 Feyenoord - Atletico Madrid
23.00 Milan - Borussia Dortmund
23.00 PSG - Newcastle United
23.00 Manchester City - Leipzig
23.00 Young Boys - Kızılyıldız
23.00 Barcelona - Porto
29 Kasım Çarşamba
20.45 Galatasaray - Manchester United
20.45 Sevilla - PSV Eindhoven
23.00 Bayern Münih - Kopenhag
23.00 Arsenal - Lens
23.00 Braga - Union Berlin
23.00 Real Madrid - Napoli
23.00 Benfica - Inter
23.00 Real Sociedad - Salzburg