UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final aşaması, yarın ve 9 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final aşaması, yarın ve 9 Nisan Çarşamba günü oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final aşması ilk maçları, yarın ve 9 Nisan Çarşamba oynanacak. Devler Ligi’nde çeyrek final turu rövanş müsabakaları ise 15-16 Nisan tarihlerinde yapılacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final aşaması ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

Yarın

22.00 Arsenal - Real Madrid

22.00 Bayern Münih - Inter

9 Nisan Çarşamba

22.00 Barcelona - Borussia Dortmund

22.00 Paris Saint-Germain - Aston Villa