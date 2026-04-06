UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final aşaması, yarın ve 8 Nisan Çarşamba günü oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak.
Devler Ligi’nin bu turunda rövanş maçları, 14-15 Nisan’da yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın
22.00 Real Madrid - Bayern Münih
22.00 Sporting CP - Arsenal
8 Nisan Çarşamba
22.00 Paris Saint-Germain - Liverpool
22.00 Barcelona - Atletico Madrid