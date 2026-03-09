UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, yarın ve 11 Mart Çarşamba günü oynanacak 8 karşılaşmayla son 16 turu heyecanı başlayacak. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, yarın saat 20.45’te İngiltere temsilcisi Liverpool’u konuk edecek.

Turun rövanş maçları, 17-18 Mart’ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın

20.45 Galatasaray - Liverpool

23.00 Atalanta - Bayern Münih

23.00 Newcastle United - Barcelona

23.00 Atletico Madrid - Tottenham

11 Mart Çarşamba

20.45 Bayer Leverkusen - Arsenal

23.00 Paris Saint-Germain - Chelsea

23.00 Real Madrid - Manchester City

23.00 Bodo/Glimt - Sporting