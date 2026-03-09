UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde, yarın ve 11 Mart Çarşamba günü oynanacak 8 karşılaşmayla son 16 turu heyecanı başlayacak. Organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, yarın saat 20.45’te İngiltere temsilcisi Liverpool’u konuk edecek.
Turun rövanş maçları, 17-18 Mart’ta yapılacak ve çeyrek finalistler belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın
20.45 Galatasaray - Liverpool
23.00 Atalanta - Bayern Münih
23.00 Newcastle United - Barcelona
23.00 Atletico Madrid - Tottenham
11 Mart Çarşamba
20.45 Bayer Leverkusen - Arsenal
23.00 Paris Saint-Germain - Chelsea
23.00 Real Madrid - Manchester City
23.00 Bodo/Glimt - Sporting