UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta, salı ve çarşamba günü oynanan maçlarla tamamlandı. Toplam 46 golün atıldığı haftada, en farklı galibiyeti Antwerp'i 4-1'lik skorla yenen Porto alırken, oynanan tüm maçlarda gol atıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta, salı ve çarşamba günü oynanan maçlarla tamamlandı. Toplam 46 golün atıldığı haftada, en farklı galibiyeti Antwerp’i 4-1’lik skorla yenen Porto alırken, oynanan tüm maçlarda gol atıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta, salı ve çarşamba günü gruplarda oynanan maçlarla tamamlandı. 8 grupta 16 karşılaşmanın yapıldığı haftada toplam 46 gol atılırken, golsüz sona eren müsabaka olmadı. Haftanın en farklı galibiyetini H Grubu’nda Antwerp’i 4-1’lik sonuçla mağlup eden Porto elde etti. Bayern Münih, Real Madrid, Manchester City ve Barcelona ise gruplarında 3’te 3 yapmayı başaran takımlar oldu.
Galatasaray, haftayı mağlubiyetle tamamladı
Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu’nda konuk ettiği Alman ekibi Bayern Münih’e 3-1 mağlup oldu. Gruptaki diğer karşılaşmada İngiltere temsilcisi Manchester United, Danimarka ekibi Kopenhag’ı sahasında 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından Bayern Münih, 9 puanla grupta ilk sırada yer alırken, 4 puanlı Galatasaray ikinci, ilk galibiyetini alan Manchester United üçüncü, 1 puanı bulunan Kopenhag ise sonuncu oldu.
Arsenal, Sevilla’yı mağlup etti
B Grubu’nda Arsenal, deplasmanda karşılaştığı Sevilla’yı 2-1 mağlup etti. Gruptaki diğer maçta Lens ile PSV Eindhoven 1-1 berabere kaldı. B Grubu’nda ikinci maçlar sonunda 6 puanlı Arsenal ilk sırada, 4 puanlı Lens ikinci, 2 puanlı Sevilla üçüncü, 2 puanı bulunan PSV’de son sırada yer aldı.
Real Madrid, 3’te 3 yaptı
C Grubu’nda Real Madrid, deplasmanda Braga’yı 2-1, Napoli de deplasmanda Union Berlin’i 1-0 mağlup etti. Grupta Real Madrid 9 puanla lider, Napoli 6 puanla ikinci, Braga 3 puanla üçüncü, galibiyeti bulunmayan Union Berlin de sonuncu basamakta bulunuyor.
Real Sociedad, liderliğini sürdürdü
D Grubu’nda Real Sociedad, Benfica’yı 1-0, Inter de Salzburg’u 2-1 yendi. Grupta 7 puanlı Real Sociedad averajla ilk sırada, yine 7 puanlı Inter ikinci, 3 puanlı Salzburg üçüncü, puanı bulunmayan Benfica da son sırada yer aldı.
Feyenoord, Lazio’yu yenerek liderliğe yükseldi
E Grubu’nda Feyenoord, sahasında Lazio’yu 3-1 mağlup ederken, Atletico Madrid deplasmanda Celtic ile 2-2 berabere kaldı. İkinci maçlar sonunda E Grubu’nda puanını 6’ya yükselten Feyenoord liderliğe yükselirken, Atletico Madrid 5 puanla ikinci, Lazio 4 puanla üçüncü, 1 puanı bulunan Celtic de son sırada kendine yer buldu.
PSG, Milan’ı rahat geçti
F Grubu’nda Paris Saint-Germain, güçlü rakibi Milan karşısında 3-0’lık net bir skora imza attı. Gruptaki diğer mücadelede Borussia Dortmund, deplasmanda Newcastle United’ı tek golle devirdi. F Grubu’nda puanını 6’ya çıkaran PSG ilk sırada, 4 puanı bulunan Borussia Dortmund averajla ikinci, 4 puanlı Newcastle United üçüncü, 2 puanı olan Milan da son sırada haftayı tamamladı.
Son şampiyon Manchester City, Young Boys karşısında zorlanmadı
G Grubu’nda son şampiyon Manchester City, Young Boys’u deplasmanda 3-1 yenerek 3’te 3 yaptı. Grubun diğer maçında Leipzig, Kızılyıldız’ı 3-1 mağlup etti. İkinci hafta sonunda G Grubu’nda Manchester City 9 puanla ilk basamakta, Leipzig 6 puanla ikinci, Kızılyıldız ve Young Boys da 1’er puanla son iki sırada yer aldı.
Porto, Antwerp karşısında haftanın en farklı galibiyetini aldı
H Grubu’nda ise Porto, Antwerp’i 4-1’lik skorla yenerek haftanın en farklı galibiyetine imza attı. Barcelona da Shaktar Donetsk karşısında 2-1 kazanarak 3’te 3 yaptı. Grupta puanını 9’a yükselten Barcelona zirvede yer alırken, Porto 6 puanla ikinci, Shaktar Donetsk 3 puanla üçüncü, puanı bulunmayan Antwerp de sonuncu oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta karşılaşmaları 7-8 Kasım tarihlerinde oynanacak.