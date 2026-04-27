UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı, yarın oynanacak Bayern Münih-Paris Saint-Germain müsabakasıyla başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final aşaması, yarın ve 29 Nisan Çarşamba günü oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Organizasyonun yarı finalinde yarın Bayern Münih - Paris Saint-Germain, 29 Nisan Çarşamba günü de Arsenal - Atletico Madrid maçları oynanacak.
Devler Ligi’nin bu turunda rövanş maçları, 5-6 Mayıs’ta yapılacak ve finalistler belli olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın
22.00 Bayern Münih - Paris Saint-Germain
29 Nisan Çarşamba
22.00 Arsenal - Atletico Madrid