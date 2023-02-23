UEFA Şampiyonlar Ligi: RB Leipzig: 1 - Manchester City: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi RB Leipzig, evinde İngiliz takımı Manchester City ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi: RB Leipzig: 1 - Manchester City: 1
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi RB Leipzig, evinde İngiliz takımı Manchester City ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Leipzig, Red Bull Arena’da Manchester City’yi ağırladı. İngiliz ekibi 27. dakikada Riyad Mahrez’in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda Leipzig aradığı golü 70. dakikada buldu. Josko Gvardiol’un fileleri havalandırmasıyla 90 dakika 1-1’lik eşitlikle sona erdi. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 14 Mart’ta oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi: RB Leipzig: 1 - Manchester City: 1
UEFA Şampiyonlar Ligi: RB Leipzig: 1 - Manchester City: 1
UEFA Şampiyonlar Ligi: RB Leipzig: 1 - Manchester City: 1