UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi heyecanı yeniden başlıyor

Türkiye’nin önde gelen içerik platformu TV+, Exxen iş birliği ile Avrupa kupalarındaki futbol heyecanını evlere taşımaya devam ediyor.

Türkiye’nin önde gelen süper içerik platformu TV+, şubat ayında da futbolseverlere heyecan dolu maçları sunmaya devam ediyor. TV+, Exxen iş birliği ile Premium TV+ kullanıcılarına Avrupa kupalarının seçili maçlarını ek bir ücret ödemeden izlemeimkanısunuyor.

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

Grup maçlarının ardından Son 16 turunun başlayacağı Şampiyonlar Ligi’nde, şubat ayı nefesleri kesecek. Bu kupayı en çok kazanan takım ünvanına sahip olan Real Madrid, 13 Şubat Salı günü saat 23.00’te Leipzig’e konuk olacakken, 14 Şubat Çarşamba günü saat 23.00’te Paris Saint-Germain, Real Sociedad karşısında avantajlı skoru almaya çalışacak. Bir sonraki hafta oynanacak ilk turun diğer maçlarında ise son finalist Inter, 20 Şubat Salı günü saat 23.00’te Atletico Madrid’i ağırlayacak. Heyecan, 21 Şubat Çarşamba günü 23.00’te Napoli - Barcelona maçıyla devam edecek.

Avrupa Ligi’nde zorlu mücadeleler

UEFA Avrupa Ligi’nde de Son 16 karşılaşmaları heyecan dolu anlara sahne olacak. 15 Şubat Perşembe günü saat 20.45’te oynanacak Feyenoord - Roma mücadelesinin hemen ardından saat 23.00’te İtalyan temsilcisi Milan, Rennes’i ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde program şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

Bugün

23.00 Leipzig - Real Madrid

14 Şubat Çarşamba

23.00 PSG - Real Sociedad

20 Şubat Salı

23.00 Inter - Atletico Madrid

21 Şubat Çarşamba

23.00 Napoli - Barcelona

UEFA Avrupa Ligi

15 Şubat Perşembe

20.45 Feyenoord - Roma

23.00 Milan - Rennes