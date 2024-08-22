UEFA Şampiyonlar Ligi: Young Boys: 3 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İsviçre ekibi Young Boys’a 3-2 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sol taraftan topu taşıyan Kerem, ceza sahasına girip pasını sol çaprazdaki Ziyech’e aktardı. Ziyech’in yerden şutunda kaleci Keller meşin yuvarlağı kontrolüne aldı.
51. dakikada sol taraftan Ziyech’in ortasına iyi yükselen Icardi’nin altıpasın gerisinden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Keller topu tuttu.
58. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Colley’in uzak direğe şutunda meşin yuvarlak kaleci Günay’ın da müdahalesiyle direğe çarparak oyun alanına döndü.
66. dakikada sol taraftan Ziyech’in kullandığı köşe vuruşuna ön direkte yükselen Torreira topu arka direğe aşırdı. Batshuayi’nin dokunuşuyla meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1
72. dakikada Nelsson’un uzun pasında ceza sahası önünde Kerem topu kafayla indirerek Batshuayi’ye aktardı. Batshuayi ceza yayından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-2
82. dakikada sol taraftan ceza sahasına gönderilen topu Itten, tek dokunuşla Males’nin önüne indirdi. Males’nin altıpasın solundan çektiği şutta Abdülkerim’in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti. Ardından VAR tavsiyesiyle pozisyonu izleyen Alman hakem Daniel Siebert, Abdülkerim’in eliyle oynadığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi ve ikinci sarı kartını gören Abdülkerim kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
86. dakikada penaltıda topun başına geçen Ugrinic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn
Young Boys: David von Ballmoos (Marvin Keller dk. 32), Lewin Blum, Mohamed Ali Camara, Banhie Zoukrou, Jaouen Hadjam, Cheikh Niasse (Darian Males dk. 74), Sandro Lauper, Joel Monteiro (Elia Meschack dk. 74), Filip Ugrinic, Ebrima Colley, Silvere Ganvoula (Cedric Itten dk. 74)
Yedekler: Dario Marzino, Anel Husic, Kastriot Imeri, Miguel Chaiwa, Noah Persson, Alan Virginius, Loris Benito, Zachary Athekame
Teknik Direktör: Patrick Rahmen
Galatasaray: Fernando Muslera (Günay Güvenç dk. 46), Elias Jelert (Michy Batshuayi dk. 66), Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz (Leo Dubois dk. 79), Dries Mertens (Hakim Ziyech dk. 46), Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi (Berkan Kutlu dk. 87)
Yedekler: Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı
Teknik Sorumlu: İrfan Saraloğlu
Goller: Joel Monteiro (dk. 3 ve 45+4), Filip Ugrinec (dk. 85 pen.) (Young Boys), Michy Batshuayi (dk. 66 ve 72) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Abdülkerim Bardakcı (dk. 84) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Jaouen Hadjam, Sandro Lauper, Cheikh Niasse, Mohamed Ali Camara (Young Boys), Lucas Torreira (Galatasaray)