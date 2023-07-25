UEFA Şampiyonlar Ligi: Zalgiris Vilnius: 2 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Zalgiris Vilnius ile 2-2 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Zalgiris Vilnius ile 2-2 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada orta sahada Nelsson’dan önce topa hamle yapan Oyewusi, topla ilerleyerek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Oyewusi’nin vuruşunda top filelere gitti. 1-0
66. dakikada sağ kanattan Mertens’in ortasında ceza yayında topu kontrol eden Oliveira’nın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
75. dakikada Kerem’in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sergio Oliveira’nın ceza sahasına ortasında Abdülkerim Bardakcı kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1
77. dakikada Sergio Oliveira’nın serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Gertmonas soluna yatarak gole izin vermedi.
78. dakikada Kerem’in pasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Mertens’in yaptığı vuruşta kaleci Gertmonas topu çelerken, Halil Dervişoğlu boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi. 1-2
90. dakikada savunma arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kalan Antal’ın yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.
90+1. dakikada sol kanattan Bopesu’nun ortasında ceza sahası içi sağ çaprazdan Kazlauskas’ın gelişine vuruşunda top filelere gitti. 2-2
90+2. dakikada Donatas Kazlauskas, gol sevincinde formasını çıkarttığı için hakem Luis Godinho tarafından ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Stat: LFF
Hakemler: Luis Godinho xx, Rui Teixeira xx, Pedro Almeida xx
Zalgiris Vilnius: Edvinas Gertmonas x, Mario Pavelic x, Nassim Hnid xx, Stipe Vucur xx, Joel Bopesu xx, Oliver Buff xx Donatas Kazlauskas dk. 80 xx), Yuri Kendysh xx, Nicolas Gorobsov xx, Paulius Golubickas xx (Ovidijus Verbickas dk. 60 xx), Adama Fofana xx (Yukiyoshi Karashima dk. 60 xx), Mahias Oyewusi xxx (Liviu Antal dk. 64 xx)
Yedekler: Tomislav Duka, Kipras Kazukolovas, Petar Mamic, Saulius Mikoliunas, Marko Milickovic, Romualdas Jansonas, Arni Vilhjalmsson, Gustas Jarusevicius
Teknik Direktör: Vladimir Cheburin
Galatasaray: Fernando Muslera x, Sacha Boey xx, Victor Nelsson x, Abdülkerim Bardakcı xx, Angelino xx (Leo Dubois dk. 84 ?), Sergio Oliveira xx, Berkan Kutlu x (Fredrik Midtsjö dk. 62 xx), Nicolo Zaniolo xx (Halil Dervişoğlu dk. 73 xx), Yunus Akgün xx (Olimpiu Morutan dk. 73 xx), Kerem Aktürkoğlu xx, Barış Alper Yılmaz x (Dries Mertens dk. 61 xx)
Yedekler: Batuhan Şen, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Emre Kılınç, Efe Akman, Yusuf Demir, Kazımcan Karataş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Oyewusi (dk. 47), Kazlauskas (dk. 90+1) (Zalgiris Vilnius), Abdülkerim Bardakcı (dk. 75), Halil Dervişoğlu (dk. 78) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Donatas Kazlauskas (dk. 90+2)
Sarı kartlar: Berkan Kutlu (Galatasaray), Gorobsov, Nassim Hnid (Zalgiris Vilnius)